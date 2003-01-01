Погоня за пьяным подростком по ночному Петрозаводску завершилась четырьмя прицельными выстрелами

Несовершеннолетний водитель пытался избежать встречи с сотрудниками ГАИ, решив показать мастер-класс по стрит-рейсингу.

Юный житель Петрозаводска, управляя автомобилем марки ВАЗ-2108 в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от ночного преследования правоохранителей, сообщили в ГАИ карельской столицы.

— Уходя от погони, он грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу для жизни и здоровья окружающих. Сотрудники полиции с помощью громкоговорящего устройства предупредили его о возможности применения огнестрельного оружия. Водитель лишь прибавил скорость, пытаясь скрыться. (…) В результате четырех прицельных выстрелов по колёсам автомобиль был остановлен, — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что транспортное средство, на котором несовершеннолетний рассекал по городу, записано на его имя, однако не поставлено на учёт.

Дорожные полицейские оформили в отношении подростка ряд административных протоколов.

