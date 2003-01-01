Погорелец из Карелии после пяти лет жизни в сарае получил жилье

Житель поселка Рускеала Владимир, квартира которого сгорела пять лет назад, наконец получил новое жилье. Об этом сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

В 2019 году у Владимира сгорела квартира в деревянном доме. С тех пор мужчина был вынужден жить в сарае с печным отоплением. Несмотря на обращения бывшему главе Кааламского поселения, помощь долгое время не приходила. Ситуация изменилась благодаря личному участию управляющего территорией Сергея Левина.

Владимиру предоставили неблагоустроенную квартиру из маневренного фонда Сортавальского округа. Хотя удобства находятся на улице, дом кирпичный, в нем есть печное отопление и электричество.

