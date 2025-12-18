Пристав в Карелии помог взыскать 300 тысяч рублей алиментов на троих детей в канун Нового года

Судебный пристав одного из районных отделений на севере Карелии после личного приема обеспечил уплату алиментов в размере 300 тысяч рублей многодетной семье прямо перед праздниками.
Мужчина, обязанный платить алименты на содержание троих малолетних детей в твердой сумме по решению суда, годами уклонялся от обязанностей, сообщает УФССП России по Республике Карелия. Он избегал официального трудоустройства, часто менял место жительства и не уведомлял пристава об изменениях, оставив семью без положенной поддержки.
После безрезультатных попыток добровольного взыскания судебный пристав вызвал должника на приём. Когда тот не явился, его доставили в отделение принудительно. В ходе беседы ему разъяснили правовые последствия злостного уклонения, включая возможную уголовную ответственность. Это подействовало.
В итоге в канун Нового года должник, нашедший работу, полностью погасил накопившийся долг — 300 тысяч рублей были перечислены детям. Кроме того, судебный пристав направил постановление его работодателю для обеспечения ежемесячного автоматического удержания алиментов, что гарантирует стабильное содержание детей в будущем.
— Исполнение обязанности по содержанию детей и праздничное настроенисемьи под защитой судебного пристава, — резюмируют в ведомстве.
