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Новости. Экономика
11:25, 13 Июня 2019
фото: Kalle Purhonen / Yle

Пограничники Финляндии не видят необходимости в новом пункте перехода границы с Россией

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Карельский участок российско-финляндской границы не испытывает наплыва туристов и грузового транспорта.

В Пограничной службе Финляндии прохладно отнеслись к идее открытия пункта перехода границы Париккала-Сювяоро для международного движения. Как сообщила финская телекомпания Yle, для этого у пограничников нет ни денег, ни сотрудников. Расходы на расширение существующего пункта упрощенного пропуска Париккала-Сювяоро на карельском участке российско-финляндском границы могут составить около 50 миллионов евро.

"В зависимости от графика работы и потоков движения нам нужно было бы 50 дополнительных пограничников", - цитирует Yle командующего Пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии Исмо Курки. По его словам, нынешние пограничные помещения пустуют, поэтому нет смысла строить новые. 

Напомним, вопрос об открытии нового пункта перехода оказался включен в дополнительный протокол участников переговоров по формированию нового правительства Финляндии. В настоящее время в районе Париккала действует пункт упрощенного перехода границы, который используется, главным образом, для транспортировки древесины.

Власти Карелии и приграничных коммун Финляндии неоднократно поднимали вопрос об открытии в Париккала многостороннего автомобильного пункта пропуска. Однако эта идея не получила поддержки у финских чиновников, которые объясняли свое нежелание вкладывать средства в развитие приграничной инфраструктуры падением трафика на восточной границе и невысокой загруженностью уже существующих МАППов в Карелии.    

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