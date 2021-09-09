Пограничники Карелии нашли в лесу артиллерийский снаряд времен войны

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе поселка Леппяселькя Сортавальского района.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии в ходе оперативно-служебной деятельности в районе поселка Леппяселькя Сортавальского района в лесном массиве нашли артиллерийский снаряд. Участок был оцеплен. Информация была передана в полицию, сообщили в пресс-службе Пограничного управления.

В понедельник, 13 сентября, снаряд был уничтожен специалистами-взрывотехниками. Пресс-служба Пограничного управления.

Ранее пограничники Карелии задержали распространителя наркотиков, который пытался сбежать от суда в Финляндию.