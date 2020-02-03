890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Как федеральный центр занимается бреднями в Карелии 9
Сегодня 15:03
Снегопад обрушится на два района Карелии 1
Сегодня 12:59
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
Сегодня 06:40
Школа и 33 класса в Карелии закрыты на карантин 3
Сегодня 13:23

Пограничники Карелии задержали экстремиста в Мурманской области

Новости. Общество
18:00, 03 Февраля 2020
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС
Загрузка...

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии выявили 36-летнего жителя Мурманской области, который размещал в сети Интернет материалы экстремистского характера.

Как сообщает погрануправление, указанный гражданин РФ размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "В контакте" видео и аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Данные видео и аудиозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе. В указанных видео и аудиозаписях содержались призывы к агрессивным действиям насильственного характера.

Так, 3 февраля вступило в силу постановление Люберецкого городского суда Московской области в отношении указанного лица, который признан виновным в совершении административного правонарушения.

Судом было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Певец
2020-02-03 21:52:44
Сегодня в СМИ есть статья.где просто участникам митингов "просто" по 8- 18 лет светит....???!!!???
Ясный
2020-02-03 19:34:08
Опять "экстремистов" ловят, вместо того , чтобы расхитителей "социалистической собственности" искать, хотя они всем известны...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
Сегодня 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»