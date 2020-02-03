Пограничники Карелии задержали экстремиста в Мурманской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Карелии выявили 36-летнего жителя Мурманской области, который размещал в сети Интернет материалы экстремистского характера.

Как сообщает погрануправление, указанный гражданин РФ размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "В контакте" видео и аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Данные видео и аудиозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе. В указанных видео и аудиозаписях содержались призывы к агрессивным действиям насильственного характера.

Так, 3 февраля вступило в силу постановление Люберецкого городского суда Московской области в отношении указанного лица, который признан виновным в совершении административного правонарушения.

Судом было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.