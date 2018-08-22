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Новости. Общество
10:42, 22 Августа 2018

Пограничники нашли в лесу мины, гранаты и патроны времен ВОВ

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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карелии обнаружили на территории Лоухского района большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

По данным ведомства, в схроне в районе озера Синиярви находилось 160 минометных снарядов, 160 ручных гранат, 154 ружейных гранат, 1 противотанковая мина, 15 запалов к ручным гранатам, более 1600 патронов калибра 7,62 мм.

Вечером 21 августа боеприпасы были уничтожены установленным порядком специалистами "Карельской региональной поисково-спасательной службы".

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