Пограничники в Карелии задержали выходца из Азии, пытавшегося скрыться от своих властей за границей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали в пограничной зоне на территории Сортавальского района иностранного гражданина — выходца одной из стран Азии.

Как сообщили в Управлении, нарушитель был задержан за рубежом инженерно-технических сооружений, он шел в направлении государственной границы РФ.

Против нарушителя было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что он скрывался от властей своего государства и хотел проникнуть в Финляндию.

Сортавальский городской суд приговорил его к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

«Судом было учтено признание вины обвиняемыми, активное способствование в расследовании уголовного дела», — пояснили в Управлении.