Погрузчик раздавил водителя на ж/д станции в Кондопоге

В Кондопожском районе по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следкома Карелии возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего горнопромышленного предприятия.



По версии следствия, днем 28 ноября на производственном предприятиив Кондопоге 27-летний рабочий занимался погрузкой железнодорожных вагонов. Водитель вилочного погрузчика не справился с управлением, после чего машина опрокинулась набок и насмерть раздавила рабочего.



На место выехал следователь. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.



Следствие установит лиц, допустивших нарушение правил безопасности при проведении работ, даст правовую оценку действиям должностных лиц, рассказали в пресс-службе СКР по Карелии.