Погрузка на железнодорожных станциях в Карелии выросла в ноябре

Погрузка на железнодорожных станциях в Республике Карелия в ноябре 2025 года составила 2,3 млн тонн, что на 7,1% больше, чем за ноябрь 2024 года.
Об этом сообщает официальный канал Октябрьской железной дороги в ТГ. Так, с января по ноябрь 2025 года на железной дороге в Карелии погрузили 24,3 млн тонн, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
В том числе погружено:
- строительных грузов – 12,5 млн тонн (-2,1%);
- руды железной – 10,2 млн тонн (+1,4%);
- лесных грузов – 683,2 тыс. тонн (-0,7%).
Более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники.