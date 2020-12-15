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Похищенная в роддоме девочка вернулась к родителям спустя 25 лет

Новости. Общество
23:30, 15 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Жительница американского штата Юта 26-летняя Белла Барбу нашла своих биологических родителей спустя 25 лет.

26 лет назад Барбу удочерила семья из американского штата Юта. В восемь лет девочка узнала от родителей, что она приемная, а ее биологические отец с матерью добровольно отказались от нее. Тогда же ей сказали, что она родилась в Румынии. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Daily Mirror.

В прошлом году Барбу наткнулась на группу в Facebook, в которой приемным румынам помогают найти биологическую семью. Она решила оставить сообщение и, к своему удивлению, в течение 48 часов получила ответ. Администратор группы связалась с 20-летним братом Барбу — Мойсом.

Вскоре девушка узнала о других своих родственниках, в том числе о 33-летней сестре Симоне и 29-летнем брате Флориане. Оказалось, что ее биологические родители — мать Маргари и отец Замбила — теперь живут в Риме. Через три недели они созвонились с дочерью по телефону.

Они рассказали Барбу, что в 1994 году, когда та родилась, семья была бедной. Доктора соврали им, что их новорожденная дочь заболела и через несколько дней умерла. В действительности младенца продали и передали на удочерение.

"Когда они уходили из больницы, медсестра догнала их и сказала правду — что меня украли и продали, — пересказывает американка. — Мои родители потратили последние деньги на бензин и объехали все детские дома, которые только могли, чтобы найти меня. Но через год деньги закончились, а возвращаться уже было некуда".

Девушка захотела встретиться со своими родителями и в 2019 году прилетела к ним в Рим. "Я чувствовала с ними близкую связь. Расставаться было невыносимо", — отметила Барбу. Она планирует снова навестить Маргари и Замбила, когда пандемия закончится и людям разрешат свободно пересекать границы.

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