Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

Полицейские объявили в розыск жителя Петрозаводска, подозреваемого в совершении имущественного преступления.

Житель Петрозаводска, подозреваемый в совершении имущественного преступления, объявлен в розыск. Сейчас его личность устанавливается, сообщили в МВД по Карелии.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, мужчина мог похитить колесо от велосипеда.

— Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: 89535461933. Конфиденциальность гарантируется, — добавили там.

