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Похитители алкоголя и конфет активизировались в Карелии перед Новым годом

Новости. Происшествия
09:07, 15 Декабря 2020
фото: © EPA/FELIPE TRUEBA
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Жители Карелии алкоголь крадут, пьют прямо в магазине, разбивают и теряют бутылки, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Карелии зарегистрированы факты хищения товаров из магазинов.

Так, 13 декабря в Олонце 33-летний житель района похитил алкоголь и конфеты. Злоумышленник был задержан нарядом вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Карелия и передан в полицию.

В Петрозаводске посетитель одного из гипермаркетов даже не пытался пройти мимо кассы, а открыл бутылку спиртного прямо в торговом зале и приступил к распитию. Еще один петрозаводчанин в этот день совершил порчу товара – разбил бутылку с алкогольным напитком.

А в Сегеже 12 декабря злоумышленник уронил похищенное в снег, убегая от продавца сетевого магазина. Товар был возвращен, а информация о происшествии и видеозапись произошедшего переданы в полицию.

Таким же образом поступили днем ранее работники другого сегежского торгового заведения, когда гражданин, прежде чем скрыться, оставил похищенную шоколадку на пороге.

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