Похитителя парфюма арестовали в Петрозаводске

В Петрозаводске молодой человек украл духи и бритвы в магазине и попал за решетку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что в одном из магазинов города совершена кража.

Камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале, зафиксировали, как посетитель взял с витрины несколько упаковок духов и бритвенные кассеты, спрятал товары в карманы куртки и, минуя кассы, вышел на улицу. Причинённый организации материальный ущерб составил 7,8 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 19-летний уже имевший проблемы с законом петрозаводчанин. Молодой человек дал признательные показания. Он рассказал, что сбыл похищенное, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант заключён под стражу за ранее совершённое имущественное преступление.