Похитителя стройинструментов в Карелии подвела общительность

В Кемском районе слишком общительного злоумышленника быстро поймали полицейские, сообщили в МВД Карелии.

В полицию района поступило сообщение от организации, которая ведет строительство в одном из поселков. Как сообщила потерпевшая сторона, неизвестный взломал дверь строящегося дома, откуда похитил инструмент и стройматериал. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого.

Отчасти в установлении фигуранта помогло то, что он всем своим знакомым и случайным встречным предлагал купить похищенное имущество. Эта информация вскоре поступила в органы внутренних дел.

В настоящее время подозреваемый, 21-летний местный житель, сознался в краже. Имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.