Похитителя велосипедов в Карелии нашли по отпечаткам пальцев

Жителя Олонца подозревают в краже двух велосипедов, сообщили МВД Карелии.
В отделение полиции Олонца обратился 58-летний горожанин и сообщил о пропаже велосипеда стоимостью 5,5 тысяч рублей. Владелец хранил его в подъезде не пристегнутым.
Полицейские обнаружили велосипед потерпевшего брошенным около трассы.
По отпечаткам пальцев был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель, который дал признательные показания. В дальнейшем выяснилось, что на его счету есть еще одна кража.
Так, в апреле мужчина находился в одной из деревень и совершил проникновение в пустой дом. Ничего ценного там не нашёл и решил забрать велосипед, которым стал пользоваться по возвращении домой.
В настоящее время похищенное имущество изъято. По двум фактам противоправной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание