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Похитителя велосипедов в Карелии нашли по отпечаткам пальцев

Новости. Криминал
13:53, 03 Июня 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Жителя Олонца подозревают в краже двух велосипедов, сообщили МВД Карелии.

В отделение полиции Олонца обратился 58-летний горожанин и сообщил о пропаже велосипеда стоимостью 5,5 тысяч рублей. Владелец хранил его в подъезде не пристегнутым.

Полицейские обнаружили велосипед потерпевшего брошенным около трассы.

По отпечаткам пальцев был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель, который дал признательные показания. В дальнейшем выяснилось, что на его счету есть еще одна кража.

Так, в апреле мужчина находился в одной из деревень и совершил проникновение в пустой дом. Ничего ценного там не нашёл и решил забрать велосипед, которым стал пользоваться по возвращении домой.

В настоящее время похищенное имущество изъято. По двум фактам противоправной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела.

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