Поход в бар для семейной пары в городе горняков Карелии закончился кражей

В Костомукше супруги обратились в полицию после посиделок в баре.

В костомукшскую полицию поступило сообщение о краже. Ночью в баре у 48-летнего местного жителя похитили телефон, рассказали в МВД Карелии.

Полицейские установили личность 39-летнего подозреваемого и обстоятельства происшествия. Мужчина отдыхал в баре с супругой. Она поссорилась с посетителями, и муж вышел на улицу чтобы с ними пообщаться. Во время его отсутствия за стол к его жене подсел незнакомец. Он и похитил телефон, оставленный на столе мужчиной.

Сам подозреваемый вспомнить, куда сбыл похищенное не смог. Вырученные за свой трофей деньги потратил на алкоголь.

Возбуждено уголовное дело о краже.

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