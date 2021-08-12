Поход в ночной клуб закончился для жителя Петрозаводска дракой и уголовным делом

Петрозаводчанин подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью посетителя ночного клуба.

По сообщению МВД Карелии, июльской ночью 22-летний фигурант уголовного дела отдыхал в одном из клубов города. Во время застолья между ним и другим посетителем увеселительного заведения – 26-летним мужчиной – начался конфликт, который закончился дракой. По версии дознания, в ходе выяснения отношений подозреваемый нанес оппоненту один удар по лицу, в результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как легкий вред здоровью.

Житель Петрозаводска признал свою вину. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, житель Карелии злоупотребил доверием собутыльника и обокрал его.