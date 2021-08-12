Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Поход в ночной клуб закончился для жителя Петрозаводска дракой и уголовным делом

Новости. Криминал
10:24, 15 Августа 2021
фото: © freeimages.com

Новости партнеров

Петрозаводчанин подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью посетителя ночного клуба.

По сообщению МВД Карелии, июльской ночью 22-летний фигурант уголовного дела отдыхал в одном из клубов города. Во время застолья между ним и другим посетителем увеселительного заведения – 26-летним мужчиной – начался конфликт, который закончился дракой. По версии дознания, в ходе выяснения отношений подозреваемый нанес оппоненту один удар по лицу, в результате чего тому понадобилась медицинская помощь. Полученная травма впоследствии была квалифицирована как легкий вред здоровью.

Житель Петрозаводска признал свою вину. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, житель Карелии злоупотребил доверием собутыльника и обокрал его.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста
08.08.2021, 15:57
Как «серый туризм» процветает в Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»