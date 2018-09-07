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Новости. Криминал
13:34, 07 Сентября 2018

Поход в поликлинику обошелся петрозаводчанке в 39 тысяч рублей

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Молодая петрозаводчанка пожаловалась в полицию на кражу сумки, которую она оставила без присмотра, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от 33-летней горожанки. Выяснилось, что молодая мама пришла в одно из медицинских учреждений. Она оставила коляску с личными вещами в холле, а сама с ребенком прошла на прием.

Вернувшись, женщина обнаружила, что сумочка, в которой были банковские карты, документы и прочие вещи, пропала.

Практически сразу стали поступать смс-уведомления о том, что происходит списание денежных средств со счета. Таким образом, потерпевшая лишилась 39 тысяч рублей. Заявительница сообщил, что записка с пин-кодом также находилась в сумочке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 27-летняя жительница Петрозаводска, которая созналась в содеянном и сообщила, что деньги потратила на личные нужды.

Ранее не судимая женщина стала фигуранткой уголовного дела. Подозреваемая обязуется возместить причиненный ущерб.
Полицейские напоминают гражданам о необходимости позаботиться о сохранности своего имущества. Не стоит оставлять ценные вещи без присмотра даже на короткий промежуток времени.

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