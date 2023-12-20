«Походка должна быть немного скользящей», —Охлопков рассказал, как избежать травматизма в гололед

Травм можно избежать, если быть внимательным, менее торопливым и более серьезным, уверен глава Минздрава Карелии.

Колебания температуры воздуха зимой приводят к образованию наледи на дорогах. Стоит отнестись к этому со всей серьезностью, предупредил в личном профиле глава Минздрава Карелии. По словам Михаила Охлопкова, самыми главными причинами травматизма зимой является спешка, невнимательность, алкогольное опьянение и плохая уборка дорог.



«По информации Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи, различные травмы значительная часть людей получает в состоянии алкогольного опьянения. Вывод один — не злоупотреблять алкоголем, минимизировать выход на улицу», — написал министр.



Он отметил, что подобных травм можно избежать, если быть внимательным, менее торопливым, более серьезным и соблюдать следующие условия:

зимняя обувь должна быть нескользкой, иметь плоскую подошву с ребристым рисунком или низкий широкий каблук;

во время гололеда походка должна быть немного скользящей, как на «мини-лыжах», передвигаться нужно медленно, не переходя на быстрый шаг, слегка наклонившись вперед;

в сильный гололед хорошо прикрепить на обувь специальные «тормозящие» накладки;

при занятиях зимними видами спорта нельзя пренебрегать средствами защиты (шлем, наколенники, налокотники);

пожилым людям из-за большой вероятности (до 90%) получить перелом настойчиво рекомендую не выходить в такие дни на улицу. Даже выход на не остекленный балкон (из-за скользкой поверхности) может привести к переломам.



«Зачастую причиной перелома руки является то, что в момент падения человек выпрямляет одну руку вперед и на нее приходится весь удар, а если пытается удержать равновесие, выставив ногу — тогда случается перелом голени», — пояснил Охлопков.

Руководитель республиканского Минздрава добавил, что крайне важно научиться «правильно» падать: это поможет снизить риск получения серьезных травм. «Запомните, что в самом начале падения необходимо согнуть ноги в коленях — это уменьшит высоту падения. После этого сгруппируйтесь: подбородок прижмите к груди, кисти рук к подбородку, а локти к бокам. Дальше повернитесь на бок — так есть шанс упасть на бок и избежать переломов рук, ног, позвоночника и костей таза», — рассказал министр.



Он подчеркнул, что при заваливании на спину подбородок также должен быть прижат к груди, а руки максимально разведены в сторону — это позволит не получить черепно-мозговую травму. «Если вы начинаете падать с обледеневшей лестницы, в первую очередь постарайтесь прикрыть руками лицо и голову», — написал Михаил Охлопков.



Кроме того, в гололед необходимо тщательно выбирать маршрут, где есть возможность ухватиться за надежную опору в момент падения. Во время движения не стоит делать широких шагов и высоко поднимать ноги, также нужно стараться наступать на всю длину подошвы и расслабить ноги в коленях. «Помимо всего прочего, не держите руки в карманах, поскольку, скорее всего, вы не успеете их вытащить и сгруппироваться», — предупредил глава Минздрава Карелии.

«Будьте внимательны и осторожны. Каждый должен позаботиться о себе сам, чтобы прогулка не обернулась трагедией», — заключил Михаил Охлопков.