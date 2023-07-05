Походная сауна и национальная кухня встретят покорителей «Стальной горы» в Карелии

В бывшей деревне Поньгагуба 15 июля стартует новый экстремальный проект TeräsVaara – «Стальная гора», рассказали в паблике Костомукшского городского округа.

Новый экстремальный проект TeräsVaara – «Стальная гора» стартует 15 июля в Костомукшском городском округе. Это трейловый парный забег в гору с набором высоты над уровнем озера Куйто.

Новое для Карелии и страны испытание на выносливость - это еще и возможность познакомиться с природой и историей региона.



Дистанцию участники проходят в парах, выбранных случайным способом – рядом с профессиональным спортсменом может оказаться новичок.

Участникам забега предстоит преодолеть дистанцию в 2 километра и подняться на высоту 100 метров над уровнем озера Куйто.



Принять участие в забеге могут все желающие старше 18 лет с минимальной физической подготовкой и без медицинских противопоказаний.



Регистрация уже открыта: https://orgeo.ru/event/info/29374



Для участников гонки развернутся походная сауна и карельская кухня.

Желающие смогут остаться в Поньгагубе на ночевку со своими палатками, сообщили в паблике.