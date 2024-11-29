Резкое похолодание до -17°С ожидается в Карелии

Вся Карелия попадет под влияние холодного антициклона.

Температура от -8 до -17 градусов ожидается в Карелии уже послезавтра, 5 декабря. Об этом предупредили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Причиной всему - скандинавский антициклон, который захватит всю территорию республики. Похолодание начнется уже с 4 декабря. На юге республики уже в ночь на 5 декабря воздух остынет до -8, -12°С, на севере до -17°С.

Немного снега выпадет сегодня вечером, 3 декабря. Никаких оттепелей в ближайшей перспективе не ожидается, уточнили в паблике.