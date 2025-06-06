Похолодание идёт на Карелию

Руководитель Гидрометцентра России предупредил о похолодании в республике.

В ближайшие дни температура в регионах Северо-Западного федерального округа окажется значительно ниже средне многолетних значений. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Похолодание, по его словам, коснется всей европейской части России. На северо-западе серьезного охлаждения смогут избежать лишь Санкт-Петербург и Мурманск.

Ранее в ЦГМС Карелии рассказали о неустойчивой погоде на ближайшей неделе.