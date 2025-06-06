Похолодание идёт на Карелию

Руководитель Гидрометцентра России предупредил о похолодании в республике.
В ближайшие дни температура в регионах Северо-Западного федерального округа окажется значительно ниже средне многолетних значений. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
Похолодание, по его словам, коснется всей европейской части России. На северо-западе серьезного охлаждения смогут избежать лишь Санкт-Петербург и Мурманск.
Ранее в ЦГМС Карелии рассказали о неустойчивой погоде на ближайшей неделе.
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