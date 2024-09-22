Похолодание идёт на Карелию

В начале октября в республике похолодает до -7°С.

О грядущем похолодании предупредили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Всему виной антициклон, который обеспечит с 1 октября сухую и в основном солнечную, но при этом прохладную погоду. Ночью температура опуститься до -4°С, местами до -7°С. Во многих районах, в том числе в Петрозаводске ожидаются заморозки.

Затем в республику вновь придут циклоны. Станет дождливо, но заметно теплее, температура будет подниматься до +7, +11°С, а на севере до +4, +9°С. На севере будет возможен мокрый снег.