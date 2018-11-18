Похолодание ожидается в Карелии

Переменная облачность ожидается 19 ноября в республике.

По данным Карельского Гидрометцентра, ночью местами мокрый снег, снег, днем без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, утром и днем на севере юго-западный умеренный, ночью по восточным районам местами порывистый.

Температура ночь -2, -7 градусов, местами до 10 градусов мороза. Днем от 0 до -5 градусов.

В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью -2, -4 градусов, а днем потеплеет до 0, -2.