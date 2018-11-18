Похолодание ожидается в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Переменная облачность ожидается 19 ноября в республике.
По данным Карельского Гидрометцентра, ночью местами мокрый снег, снег, днем без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный, утром и днем на севере юго-западный умеренный, ночью по восточным районам местами порывистый.
Температура ночь -2, -7 градусов, местами до 10 градусов мороза. Днем от 0 до -5 градусов.
В Петрозаводске переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Ночью -2, -4 градусов, а днем потеплеет до 0, -2.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
13.11.2018, 15:13
13.11.2018, 09:00
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
13.11.2018, 08:05
Аналитика
16.11.2018 14:47
Капитал
В экономической системе Карелии утверждаются фонды, будущая эффективность которых вызывает сомнения у экспертов.
16.11.2018 14:04
13.11.2018 09:00
12.11.2018 16:48
Чтиво
15.11.2018 15:24
Личное мнение
Карельские чиновники решили отметить главный государственный праздник республики через два с половиной месяца.
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
02.11.2018 12:04
Медиа
16.11.2018 15:08
Опрос
Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?
Комментарии