В Госдуме рассмотрят проект нового закона о похоронном деле.

Депутаты Госдумы намерены внести в феврале в нижнюю палату российского парламента проект нового федерального закона о похоронном деле. Как пишут «Ведомости», похороны в России могут стать госуслугой, а ритуальные агентства внесут в государственный реестр.

По информации источников издания, законопроект предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта федерации в сфере похоронного дела. Подача заявок предусмотрена через региональные порталы госуслуг. Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.