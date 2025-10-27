Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

Неизвестный объект, напоминающий метеорит, попал в объектив одного из жильцов города вчера ранним утром в Петрозаводске.
Утром 27 октября петрозаводчане жители Петрозаводска стали свидетелями загадочного небесного явления — в ночном небе промчался яркий объект с зеленоватым свечением и вспыхнул. Подписчик одного из пабликов «В Контакте» прислал видео, снятое около 6:30 утра: яркий объект стремительно опускается из стратосферы.
В Подмосковье также было замечено подобное явление. На это руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что это, вероятно, метеорит небольших размеров или космический мусор. Зеленый же свет, по словам ученого, обусловлен наличием никеля в составе этих тел.
Ранее мы рассказывали, что похожий на метеорит объект был замечен в Подмосковье.