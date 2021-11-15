Поиск двух пропавших без вести женщин идет в Карелии

Команда «ДОБРОСПАС» ведет розыск двух женщин, которые пропали без вести.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Веронику Андреевну Д. 31.12.1987 года рождения, местонахождение которой не известно с 23 ноября этого года. Приметы: на вид 35 лет, рост около 160-170 см., ПТС, волосы темно-русые. Была одета: пуховик белый, серые спортивные штаны, поверх куртки бусы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 88142-739240, 89872400341 или 02.

Также сотрудники петрозаводской полиции разыскивают без вести пропавшую Ольгу Вилховну С. 03.05.1974 года рождения, которая 13 ноября этого года ушла из дома и до настоящего момента её местонахождение не установлено. Приметы: на вид 50 лет, рост около 160 см., ХТС, волосы темно-русые крашенные, короткая стрижка, проживает по ул. Чернышевского. Была одета: белая куртка, серая кофта, синие джинсы, чёрные ботинки с синими полосками. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 88142-739240, 89872400341 или 02.