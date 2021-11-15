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Поиск двух пропавших без вести женщин идет в Карелии

Новости. Общество
16:58, 02 Декабря 2021
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

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Команда «ДОБРОСПАС» ведет розыск двух женщин, которые пропали без вести.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Веронику Андреевну Д. 31.12.1987 года рождения, местонахождение которой не известно с 23 ноября этого года. Приметы: на вид 35 лет, рост около 160-170 см., ПТС, волосы темно-русые. Была одета: пуховик белый, серые спортивные штаны, поверх куртки бусы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 88142-739240, 89872400341 или 02.

Также сотрудники петрозаводской полиции разыскивают без вести пропавшую Ольгу Вилховну С. 03.05.1974 года рождения, которая 13 ноября этого года ушла из дома и до настоящего момента её местонахождение не установлено. Приметы: на вид 50 лет, рост около 160 см., ХТС, волосы темно-русые крашенные, короткая стрижка, проживает по ул. Чернышевского. Была одета: белая куртка, серая кофта, синие джинсы, чёрные ботинки с синими полосками. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 88142-739240, 89872400341 или 02.

 

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Комментарии

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dikas
2021-12-02 17:17:45
Это наверное лучшие их фотографии.
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