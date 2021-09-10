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Поиск исчезнувшего мужчины ведется в Петрозаводске

Новости. Происшествия
10:30, 15 Сентября 2021
фото: ПСО «ДОБРОСПАС» / © Александр Щербак/ТАСС / Коллаж

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В столице Карелии полицейские и добровольцы ведут поиск пропавшего мужчины.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего  Валентина Юрьевича Ц. 1969 года рождения. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Шестого сентября около 19 часов 00 минут мужчина ушел из дома, расположенного по адресу: Петрозаводск, ул. Калинина, д. 8, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост около 168 см., нормального телосложения, волосы темно-русого цвета, длинные. Был одет: кепка черного цвета, куртка черного цвета, штаны серого цвета, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, или тех, кто видел его после 19:00 шестого сентября, полиция просит сообщить информацию по телефонам: 89535333655, 89535496978.

 

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