Поиск родственников павшего бойца идет в Карелии

В Карелии ведется поиск родственников бойца Федора Архипова, погибшего во время Великой Отечественной войны.

Поисковый отряд «Путь воина» в 2019 году нашел в Вытегорском районе, под Оштой останки бойца с солдатским медальоном. Штатная записка сохранилась очень плохо и была направлена на экспертизу в московскую лабораторию «Солдатский медальон». Недавно был получен ответ экспертов. Об этом в соцсети сообщает команда «Доброспас».

Предполагаемые данные: Боец Архипов Федор. Адрес: Карело-Финская ССР, Пудожский р-н, Отовозерский с/с, д. Погоская. (на современной карте указано урочище Погост).

Фамилия родственницы: Архипова У. (возможно, Ульяна).

Команда «Доброспас» сообщила, что ведется розыск родственников солдата.