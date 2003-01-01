Поискам подопечной дома престарелых в Карелии мешает медведь

Волонтеры поискового отряда «Длинный берег» рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются во время поисков подопечной дома престарелых в Карелии.

Волонтеры выходят на поиски ежедневно, но пока безрезультатно, сообщили в Поисковом отряде «Длинный берег». Напомним, женщина ушла из интерната 7 сентября, то есть о ее местонахождении не известно уже 5 суток.

- Поисковая операция, изначально осложненная тем, что проходит в труднодоступной местности, с каждым днем становится все более напряженной. За прошедшее время добровольцы и профессионалы буквально прочесали многие километры территории: густые лесные массивы, бескрайние поля и придорожные обочины. Поиски велись и в светлое время суток, и глубокой ночью, но, к сожалению, пока безрезультатно, - рассказали волонтеры.

Накануне, 11 сентября, ситуация еще более осложнилась. В районе поисков заметили медведя. Хищник в течение всего дня крутился в непосредственной близости от поисковиков, создавая реальную угрозу их жизни и здоровью.

- Этот фактор значительно осложнил и замедлил продвижение, заставив группы быть предельно осторожными, - отметили в отряде.

Операция будет продолжаться по мере физических и оперативных возможностей, заверили волонтеры. ДПСО «Длинный Берег» благодарит каждого, кто не остался в стороне: профессиональных спасателей, добровольцев из других городов и простых жителей, которые вышли на поиски, чтобы помочь вернуть человека домой.

- Любая информация о местонахождении Луизы Валиевны Джаббаровой может быть критически важна. Просьба ко всем, кто что-либо знает, немедленно сообщать по телефонам горячих линий поисковых отрядов или в полицию.

Ранее стало известно, что еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала.