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Поиски пропавшего мальчика продолжаются на реке Тохмайоки в Карелии (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Происшествия
15:41, 06 Января 2021
фото: Водолазная группа "Добротворецъ" / https://vk.com/divers.dobrotvorec
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Водолазы продолжают поиски пропавшего 6-летнего мальчика в поселке Хелюля на реке Тохмайоки.

О том, как ведутся поиски, рассказали добровольцы из водолазной группы "Добротворецъ", приехавшие в Карелию из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Ярославля и Костромы.

Водолазы и дайверы приехали на место поисков по заявке поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Спасательная операция началась 4 и продолжилась 5 января.

Поисковая группа вышла на лёд реки, подготовила технологические отверстия во льду.

Дайверы и водолазы провели осмотр донной поверхности акватории при помощи двух подводных видеокамер с инфракрасной подсветкой.

В течение 4 и 5 января спасатели провели 8 спусков под воду, сделали около 500 технологических отверстий во льду.

Поиски мальчика ведутся при температуре воздуха минус 4-6 градусов и температуре воды плюс 2 градуса. Глубина акватории составляет 2-4 метра; видимость под водой - 20-30 см.

Как рассказали водолазы, дно в этом месте реки илистое, в воде много коряжника, брёвен, твёрдого бытового мусора. Толщина льда у берега - 4-7 см. Лёд хрупкий, имеются линии разлома.

В поисковых мероприятиях также принимают участие представители следственного комитета, уголовного розыска МВД, специалисты Региональной поисково-спасательной службы Карелии, регионального Управления МЧС, ПСО "ЛизаАлерт" и спасатели Ладожского ПСО.



До настоящего времени найти мальчика не удалось.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование дела находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета России.

Руководитель карельского следственного управления Следственного комитета РФ Евгений Швец лично встретился с родственниками пропавшего мальчика в рамках расследования дела об убийстве.



По версии следствия, днем 28 декабря 6-летний Филипп Мельник, проживающий в поселке Хелюля Сортавальского района, вышел из дома и пропал. Мать ребенка попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Приметы Филиппа Мельника: на вид 6 лет, худощавого телосложения, рост 116 см. Одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения мальчика, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02.

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