Поиски пропавших на озере в Карелии туристов приостановлены

Поиски троих туристов из Санкт-Петербурга, пропавших в Карелии на Ладожском озере 3 мая, приостановлены.
Результатов поиски не дали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«МЧС приостановило поиски с сегодняшнего дня», — сказал собеседник агентства.
На месте продолжают работать волонтеры, а также инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Командиры проходящих судов по Ладоге предупреждены о пропавших.
Напомним, туристы пропали в Лахденпохском районе Карелии, они перестали выходить на связь 3 мая. Спасателям удалось найти только байдарку, которая прибилась к берегу. К поискам были привлечены водолазы, беспилотники, территорию также обследовали с вертолета.
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