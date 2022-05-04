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Поиски пропавших на озере в Карелии туристов приостановлены

Новости. Общество
14:32, 12 Мая 2022
фото: © МЧС России

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Поиски троих туристов из Санкт-Петербурга, пропавших в Карелии на Ладожском озере 3 мая, приостановлены.

Результатов поиски не дали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«МЧС приостановило поиски с сегодняшнего дня», — сказал собеседник агентства.

На месте продолжают работать волонтеры, а также инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. Командиры проходящих судов по Ладоге предупреждены о пропавших.

Напомним, туристы пропали в Лахденпохском районе Карелии, они перестали выходить на связь 3 мая. Спасателям удалось найти только байдарку, которая прибилась к берегу. К поискам были привлечены водолазы, беспилотники, территорию также обследовали с вертолета.

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