Поисковая система перепутала главу Минобразования Карелии с музыкальным исполнителем

Вероятно, Google уловил что-то общее у Романа Голубева с электронным музыкантом-патриотом.

Комичная ситуация сложилась благодаря ошибке интернет-гиганта Google. Поисковая система на запрос «Роман Голубев» (по состоянию на 13.11.2023) выдает пользователям фото министра образования и спорта Карелии с неожиданной подписью «Музыкальный исполнитель».

Как оказалось, исполнитель с именем Роман Голубев действительно существует. Он поет патриотичные песни и называет себя электронным музыкантом.

Вероятно, Google усмотрел в тезках не только общность имени, но и какое-то внешнее сходство. Исполнитель, к слову, тоже носит очки.

В материале «Столицы на Онего» также читайте, как Роман Голубев уступил место Наталье Дьячковой.

Напомним, ранее глава Минобразования и спорта Карелии рассказал о прохождении карельских студентов в финал премии «Студент года».