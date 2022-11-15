Поисковик из Карелии наблюдал за выборами в стране, полной легенд и мифов

Историк и поисковик, член Общественной палаты России Илья Герасев провел выходные в Непале, где прошли выборы.

Петрозаводчанин Илья Герасев в составе делегации от Общественной палаты РФ принял участие в наблюдении за всеми стадиями избирательного процесса в Непале. В минувшие выходные в Республике Непал прошли выборы федерального парламента и депутатов представительных органов.

«В соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» Общественная палата РФ является субъектом общественного контроля, имеющим право направлять наблюдателей на выборы и иные виды голосования», - пишет Илья Герасев на своей странице в соцсети.

По словам общественника, Непал – это страна, полная легенд, мифов, магии и тайн.

«Непал — государство в глубине Южной Азии, в центральной части Гималайских гор. На территории самой высокогорной страны мира уживаются две древние религии – индуизм и буддизм. Осматривая местные буддистские храмы и монастыри, можно окунуться в красоту средневековья, прикоснуться к таинственному азиатскому миру», - поделился своими впечатлениями от увиденного Илья Герасев.

Напомним, в прошлом году поисковик Герасев опубликовал новую книгу, посвященную обороне Петрозаводска.