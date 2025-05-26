Поисковик из Карелии Сергей Дьячков погиб в зоне СВО

Названа дата прощания.

Сергей Дьячков погиб при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в паблике «Поисковое движение Карелии».

С прискорбием сообщаем, что при выполнении боевого задания в зоне проведения СВО погиб наш коллега — Дьячков Сергей Владимирович, боец поискового отряда «Карельский фронт» КРОФ «Эстафета поколений», — говорится в сообщении отряда.

Коллеги из «Поискового движения Карелии» выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Сергеем состоится 10 июня с 10:00 до 11:00 в Петрозаводске по адресу: ул. Вольная, 4 (2 зал).