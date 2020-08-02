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Поисковики Карелии нашли останки четырех красноармейцев (ФОТО)

Новости. Общество
11:13, 03 Августа 2020
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Павшие во время Великой Отечественной войны воины будут захоронены на Кургане славы в Виллагоре.

Как сообщается в паблике "Поисковое движение Карелии", 30 июля Роман Тарасов, участник поискового отряда "Карельский фронт" КРОФ "Эстафета поколений", при проведении поисковых работ в Пряжинском районе обнаружил останки бойца РККА. В последующие дни работа была продолжена вместе с Петром Василевичем и командиром отряда Сергеем Томашевым. Общий итог - были подняты останки четырех красноармейцев.




12 сентября павшие воины будут с почестями захоронены на Кургане славы в Виллагоре.

Ранее в Карелии нашли останки испанца, погибшего в годы войны.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-03 11:52:07
Офф, не меняй окраску, хамелеон. Ваши больше не придут.
Off
2020-08-03 12:07:10
кир, ваши в местах отдаленных, сидят ,за взятки и казнокрадство... пройдет и ваше время. Придут честные люди к власти.
Off
2020-08-03 11:26:17
Вот это настоящие патриоты . Не то что ,кто мелко гадить здесь на форуме - это шелупонь ,которая в жизни ничего полезного не произвела ..кроме вони.
новый
2020-08-03 11:20:05
Либерастной шелупони такие находки как кость в горле. У них один герой - так называемый историк и по совместительству ночной фотограф. Типа исследователь сталинских репрессий, а в подоплеке то - осужденный за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.
Гость
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