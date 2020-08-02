Поисковики Карелии нашли останки четырех красноармейцев (ФОТО)

Павшие во время Великой Отечественной войны воины будут захоронены на Кургане славы в Виллагоре.

Как сообщается в паблике "Поисковое движение Карелии", 30 июля Роман Тарасов, участник поискового отряда "Карельский фронт" КРОФ "Эстафета поколений", при проведении поисковых работ в Пряжинском районе обнаружил останки бойца РККА. В последующие дни работа была продолжена вместе с Петром Василевичем и командиром отряда Сергеем Томашевым. Общий итог - были подняты останки четырех красноармейцев.











12 сентября павшие воины будут с почестями захоронены на Кургане славы в Виллагоре.





Ранее в Карелии нашли останки испанца, погибшего в годы войны.