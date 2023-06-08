Поисковики Карелии подняли останки пяти десантников, погибших в июне 1944 года (ФОТО)

Поисковый отряд «Видлицкий рубеж» во время экспедиции обнаружил останки пяти бойцов, погибших во время Тулоксинской десантной операции.

6 июня во время поисковых работ, при обследовании территории на месте боя 70-й и 3-й отдельных морских бригад, поисковый отряд «Видлицкий рубеж», который входит в Союз поисковых отрядов Карелии, обнаружил останки пяти бойцов Красной Армии.



Они погибли в июне 1944 года в ходе Тулоксинской десантной операции.



























Напомним, Тулоксинская десантная операция 23-27 июня 1944 года — операция советской Ладожской военной флотилии в ходе Свирско-Петрозаводской наступательной операции Великой Отечественной войны.



Операция завершилась полным успехом и достигла всех намеченных целей. Она по праву считается одной из наиболее успешных десантных операций советского Военно-Морского флота в Великой Отечественной войне.