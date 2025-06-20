Поисковики нашли в Карелии в июне живыми почти всех потерявшихся людей

В карельском отделении отряда «ЛизаАлерт» привели статистику за минувший месяц.

В карельском отделении поискового отряда "ЛизаАлерт" привели статистику за июнь 2025 года. За это время поисковикам в республике поступило 17 заявок.

Из них 14 человек были найдены живыми. Ещё для одного человека были найдены родные.

Один человек был найден погибшим. Наконец, ещё один поиск не завершился - пропавший так и не был найден.

Напомним, в мае 2025 года ориентировокинампоиски было 20. Из них 16 человек нашли живыми, двое погибли.

В «ЛизаАлерт» напомнили, что поиски по заявкам прошлых месяцев продолжаются до сих пор. Знающих о местоположении этих людей просят звонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.