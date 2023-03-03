Поисковики разыскивают в Карелии человека со шрамом

Уроженец Кеми пропал в феврале в Петрозаводске.

В паблике поискового отряда «Питкяранта. ДПО „Длинный Берег“» появилась ориентировка на жителя Кеми, бесследно пропавшего 17 февраля 2023 года.

Как отмечается, Михаил Владиславович — уроженец Кеми, но последнее время проживал в Петрозаводске.

Из особых примет — шрамы на руках и животе.

Всех, располагающих информацией, попросили звонить по телефонам 8-921-626-42-81 или 112.