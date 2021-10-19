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Поисковики в Карелии просят помочь им с оборудованием

Новости. Общество
14:11, 19 Октября 2021
фото: © zdnet.com

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ПСО «Доброспас» столкнулся с проблемой нехватки аккумуляторов для квадрокоптера.

В паблике поисково-спасательного отряда «Доброспас» появилось обращение к неравнодушным гражданам. ПСО столкнулся с проблемой нехватки аккумуляторов для квадрокоптера.

«У нас в комплекте 3 аккумулятора для квадрокоптера, которые позволяют провести полеты в течении 45 минут — 50 минут. Дальнейшая зарядка одного аккумулятора составляет 60 минут. Вот и получается, что приехав за сотни километров на поиски мы не можем полноценно осмотреть территорию. По алгоритму „Лизы Алерт“ один дрон должен комплектоваться 8 аккумуляторами. На приобретение данного оборудования необходимо 80 тысяч рублей, которых у нас нет», — описали ситуацию в паблике.

Там же выложены реквизиты счета, а также ссылки на необходимое оборудование.

 

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