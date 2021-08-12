Поисковики в Карелии установили имя бойца, погибшего в Великую Отечественную войну

В Медвежьегорском районе поисковики подняли останки 40 красноармейцев.

С 12 августа по 14 августа 2021 года бойцами поискового отряда «Масельгская группа» в районе станции Масельгская были обнаружены и подняты останки 40 красноармейцев, сообщается в паблике поисковиков.

Из личных вещей у бойцов были обнаружены подсумки, ботинки, СШ-40, пряжки, ремни, противогазы. Также был найден солдатский медальон, три подписных портсигара, солдатская ложка с инициалами.

«По одному из портсигаров удалось установить бойца: Коптев Александр Павлович. Дата рождения __.__.1913; __.__.1912. Место рождения Архангельская обл., Черевковский р-н, Вершинский с/с; Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Степановская

Воинское звание красноармеец», — сообщили поисковики.