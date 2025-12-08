Поисковики в Олонце спасли 90-летнюю женщину

В Олонце добровольцы из отряда «Длинный Берег» спасли 90-летнюю женщину, потерявшуюся на улице.
Как рассказали волонтеры, утром в отряд поступил тревожный звонок. Женщина-очевидец сообщила, что в районе перекрестка улиц Брендоева и Ленина заметила пожилую пенсионерку, которая выглядит растерянной и дезориентированной.
— Бабушка двигалась в сторону полей, и было видно, что она не понимает, где находится, — рассказала звонившая.
Поисковики немедленно выехали по указанному адресу и быстро нашли женщину. Сначала 90-летняя Евгения Андреевна испугалась и не шла на контакт. Волонтерам пришлось проявить огромное терпение.
— После долгих, аккуратных попыток установить доверие, ребятам удалось уговорить бабушку сесть в теплую машину, — описывают в отряде.
В безопасности пенсионерка смогла немного прийти в себя. Она объяснила, что потерялась, сильно замерзла и не может вспомнить свой адрес. Добровольцы доставили Евгению Андреевну в Олонецкую центральную районную больницу. Там ее уже ждали врачи. Теперь с ней находятся специалисты, которые помогут ей восстановиться.
— Эта история закончилась благополучно. Но так могло и не случится, не оказавшись рядом неравнодушного человека с телефоном в руке. Она — еще одно яркое напоминание для каждого из нас: нельзя оставаться в стороне от чужой беды. Если вы видите пожилого человека, который выглядит растерянным, одет не по погоде, бродит без цели или не может ответить на простые вопросы о месте своего нахождения — не проходите мимо.
В подобных ситуациях волонтеры просят звонить в полицию по номеру 112 или в местный поисково-спасательный отряд.
