890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Град размером с горох прошел в поселке Карелии (ФОТО)
16.07.2022 10:15

Поисковый отряд «Длинный берег» в Карелии набирает добровольцев

Новости. Общество
09:13, 17 Июля 2022

Новости партнеров

В разгар лета, когда на тихую охоту выходят грибники и ягодники, работы у поисковиков прибавляется, поэтому они зовут в свою команду помощников.

«Сезон в самом разгаре, любителей отдохнуть, собирать грибы и ягоды очень много, и каждый думает что знает лес, как самого себя! Но стоит крутануться, и ты уже пошёл не туда все глубже в лес», - пишут участники добровольно-поискового отряда «Длинный берег» в Олонце и Питкяранте.

Поисковый отряд «Длинный берег" объявляет набор добровольцев.

«Если тебе есть 18 лет и ты готов пройти с нами километры, добро пожаловать к нам в отряд, и ведь может именно вы спасете чью то жизнь, также идёт набор в группу быстрого реагирования, наличие автомобиля желательно!» - сообщается в паблике поисковиков.

Напомним, что в Петрозаводске идет поиск Дианы Александровны Фроловой, 1996 года рождения, которая не выходит на связь с 12 июля. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки. К поиску девушки также подключились горожане.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
15.07.2022, 10:24
Туристов из Карелии не выпускают в Финляндию, несмотря на снятые ограничения

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.