Поисковый отряд «Длинный берег» в Карелии набирает добровольцев

В разгар лета, когда на тихую охоту выходят грибники и ягодники, работы у поисковиков прибавляется, поэтому они зовут в свою команду помощников.

«Сезон в самом разгаре, любителей отдохнуть, собирать грибы и ягоды очень много, и каждый думает что знает лес, как самого себя! Но стоит крутануться, и ты уже пошёл не туда все глубже в лес», - пишут участники добровольно-поискового отряда «Длинный берег» в Олонце и Питкяранте.

Поисковый отряд «Длинный берег" объявляет набор добровольцев.

«Если тебе есть 18 лет и ты готов пройти с нами километры, добро пожаловать к нам в отряд, и ведь может именно вы спасете чью то жизнь, также идёт набор в группу быстрого реагирования, наличие автомобиля желательно!» - сообщается в паблике поисковиков.

Напомним, что в Петрозаводске идет поиск Дианы Александровны Фроловой, 1996 года рождения, которая не выходит на связь с 12 июля. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки. К поиску девушки также подключились горожане.