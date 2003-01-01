РЕКЛАМА
Путешествие за кулисы: в Музыкальном театре провели экспресс-курс для зрителей
23 сентября, 08:20 Статьи
Найти клиентов, подыскать сотрудников: как цифровые сервисы от «T2» решают бизнес-задачи
22 сентября, 16:51 Статьи
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Появилась афиша нового спектакля в Национальном театре Карелия
Сегодня 10:00 Культура
Поделиться

Стало известно, кто сыграет в премьерном спектакле Национального театра «Старший сын».

фото: © Национальный театр Карелии

В паблике Национального театра в ВК появилась афиша нового спектакля по пьесе Александра Вампилова «Старший сын». Премьерный показ пройдет 18 октября.

Действия спектакля происходит в обычной квартире, где за несколько дней разыграется настоящая семейная драма. Двое молодых людей, опоздавших на электричку, в поисках ночлега попадают в дом к музыканту Андрею Сарафанову. Он в одиночку воспитывает сына Васю и дочь Нину. Один из гостей в отсутствие хозяина дома и главы этого семейства, назвался его внебрачным сыном. И им поверили. Самозванец всего за пару дней становится родным, и теплые возникшие отношения не может разрушить даже вскрывшийся обман.

— Сарафанов-старший после ухода жены больше не в силах давать детям необходимые им заботу и поддержку. Привычный и уютный мир рассыпается, и дом перестает быть домом. Появление главного героя Бусыгина сперва создает почти водевильный круговорот, но постепенно из путаницы начинает рождаться гармония. Этот странный дом-двор и его обитатели совершенно отрезаны от внешнего мира, их не волнуют ни социальные, ни политические перемены — всё внимание обращено на межличностные и семейные отношения. Внутренняя неустроенность героев нашла свое отражение в художественном оформлении спектакля, которое относит нас одновременно и ко времени пьесы Вампилова, и к условным 1980-м годам советского прошлого, — рассказали в театре.

Режиссер спектакля — Сергей Гук. Он уже рассказывал «Столице на Онего» про замысел и основную мысль постановки. Он отметил, что пьеса сейчас очень популярная у театров. Только в Москве она есть в репертуаре 7 театров. 

— Тема семьи для меня очень важная. Я вот даже Анну Каренину ставил не про страсти, а про распад семьи. Ну и вообще, если шире брать, как выбирать, кто твой ближний, это все-таки важный для меня вопрос. Как так получилось, что вот эти незнакомые абсолютно люди вдруг стали за буквально несколько часов родными людьми, что не захотели расставаться. Да, вот это для меня очень важный момент.

Семья переживает кризис, и она с этим кризисом сама не может справиться. А парень вот этот молодой, он тоже в некоем поиске. Важно, что это не полные семьи. Бусыгин вырос без отца и всегда хотел вот этих отношений. А здесь семья растет без матери и не может справиться своими силами. И так получилось, что они встретили друг друга и друг другу помогли. То есть Бусыгин стал нужным, нашел свое место какое-то, а семья преодолела свой кризис, — говорит Сергей Гук

Поэтому именно Бусыгин для режиссера — главный герой, а не Сарафанов, как в фильме режиссера Виталия Мельникова, говорит Сергей Гук.

Появилась афиша спектакля, и стало понятным, кто играет главные роли. Отца семейства — Сарафанова — Владимир Сотников, а ночного гостя — Бусыгина — Глеб Германов. Премьера состоится 18 октября.

