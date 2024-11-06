Появилась информация о пропавшей на юге Карелии школьнице

Поисковики написали о девочке, пропавшей в Питкяранте.
В Питкяранте нашлась местная жительница 2009 года рождения, объявление о поиске которой появилось ранее в паблике «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».
«Найдена. Жива», — написали в том же паблике, не приводя подробностей нахождения подростка.
Девочка ушла в школу 6 ноября и затем не выходила на связь.
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