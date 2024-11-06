Появилась информация о пропавшей на юге Карелии школьнице

Поисковики написали о девочке, пропавшей в Питкяранте.

В Питкяранте нашлась местная жительница 2009 года рождения, объявление о поиске которой появилось ранее в паблике «Питкяранта. ДПСО «Длинный Берег».

«Найдена. Жива», — написали в том же паблике, не приводя подробностей нахождения подростка.

Девочка ушла в школу 6 ноября и затем не выходила на связь.