Появилась информация о смерти Народного артиста Олега Анофриева

О смерти сообщил в Инстаграме актер и шоумен Александр Олешко.

Советский и российский актер, Народный артист Олег Анофриев скончался на 88 году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщает Александр Олешко, пишут "Известия".

Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос Анофриева можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и др.