Появилась информация о смерти Народного артиста Олега Анофриева

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О смерти сообщил в Инстаграме актер и шоумен Александр Олешко.
Советский и российский актер, Народный артист Олег Анофриев скончался на 88 году жизни. Об этом на своей странице в Instagram сообщает Александр Олешко, пишут "Известия".
Олег Анофриев исполнил и записал свыше 200 песен. Голос Анофриева можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню". Сыграл в советских фильмах "Будьте моим мужем", "Там, на неведомых дорожках...", "Человек с бульвара Капуцинов" и др.
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