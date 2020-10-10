Появилась запись, как иномарка в Петрозаводске сбила выбежавшего на дорогу подростка (ВИДЕО)

Перебегавший дорогу по «зебре» 13-летний подросток попал под машину.

В Сети появилась видеозапись момента ДТП, которое произошло 10 октября в 17.30 на пешеходном переходе на ул. Калинина-Загородная в Петрозаводске.

В минувшую субботу вечером 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 13-летнего пешехода, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что двое подростков выбежали на дорогу. Один успел добежать до тротуара, а второй был сбит на пешеходном переходе. Отлетев на несколько метров, подросток поднялся и, видимо, пребывая в шоковом состоянии, встал у машины.

Подросток с ушибами доставлен в ДРБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДд Карелии.