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Появилась запись, как иномарка в Петрозаводске сбила выбежавшего на дорогу подростка (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:15, 11 Октября 2020
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Перебегавший дорогу по «зебре» 13-летний подросток попал под машину.

В Сети появилась видеозапись момента ДТП, которое произошло 10 октября в 17.30 на пешеходном переходе на ул. Калинина-Загородная в Петрозаводске.

В минувшую субботу вечером 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 13-летнего пешехода, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что двое подростков выбежали на дорогу. Один успел добежать до тротуара, а второй был сбит на пешеходном переходе. Отлетев на несколько метров, подросток поднялся и, видимо, пребывая в шоковом состоянии, встал у машины.

Подросток с ушибами доставлен в ДРБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДд Карелии.

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Комментарии

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Бездельник
2020-10-11 16:32:00
Не торопись, а то успеешь... :)
nae
2020-10-11 15:54:43
Кир, специально для тебя, пешехода, не имеющего машины и выступающего за жесткое наказание водителей. Прислушайся к мнению. Как я уже писал недавно, только обоюдное соблюдение ПДД сводит к минимуму вероятность ДТП. В данном конкретном случае наблюдается явное нарушение со стороны подростка, который ПЕРЕБЕГАЛ дорогу, а не переходил. Почему нужно принципиально переходить дорогу, а не перебегать, переезжать или как то иначе пересекать проезжую часть? Потому что реакция человека-водителя ограничена по ряду объективных причин. Шагающего человека водитель вполне способен успеть заметить и предпринять действия. Это давно просчитано до секунд, если хочешь, погугли для точных данных. Если на дорогу "вываливается", например велосипедист или бегущий человек, скорость передвижения которого явно быстрее идущего пешком пешехода, то водитель, реагируя на внезапное препятствие элементарно может не успеть оттормозиться, потому что его скорость реакции не меняется, а препятствие имеет скорость больше скорости обычного пешехода. Как итог мы можем наблюдать на ролике. Автомобиль, подчеркну на этом внимание, двигался не быстро, явно в пределах допустимой скорости. Тогда почему случилось столкновение? Могу предположить, что имело место слепая зона, которую создает левая стойка со стороны водителя. В современных машинах она достаточно широкая и скрадывает немалый кусок пространства, в котором легко поместится человек. К тому же нельзя забывать о таком явлении, как угловое совпадение скоростей. Это когда скорость движения автомашины и другой машины или пешехода совпадают так, что пешеход или машина некоторое время находятся в слепой зоне и водитель попросту не видит помеху слева. А водители, как мы знаем, "заточены" в первую очередь отслеживать помеху справа. Поэтому без всестороннего рассмотрения каждого отдельно взятого случая, нельзя огульно причислять всех водителей к преступникам, потому как ответственность с пешеходов, в любом случае, никто не снимает. И если пешеход допускает намеренно ли или по не знанию грубое нарушение привил нахождения на проезжей части, усилий водителя, его опыта и стараний может не хватить. И последнее. Пешеходы, помните, что начинать движение по пересечению проезжей части вы должны после того, как УБЕДИТЕСЬ в безопасности своего маневра. Так написано в ПДД. Берегите себя.
Os
2020-10-11 16:31:54
Водители вечно поторапливают пешеходов, начиная движение, когда пешеход только начинает идти по переходу. И попробуй шагом пойти спокойно, сами провоцируют на бег.
насмешница
2020-10-11 16:27:31
nae, БРАВО!
Подростка вылечить, высечь и заставить выучить ПДД наизусть с последующей сдачей зачета раз в полугодие на уроках патриотизма.
кир
2020-10-11 16:15:53
nae, правильно пишешь. Был с тобой согласен и тогда и сейчас. На прошлой неделе двое также рванули через дорогу мимо меня. Я крикнул стой, куда? Должен был загореться красный свет. Один из них, последний, остановился. Может, кто знает, жизнь себе сохранил. Может, благодаря тебе, nae. :) В подсознании сохранилась наша беседа. :)
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