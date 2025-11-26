Появились фото аварии на севере Карелии, в которой погибли три человека

Опубликованы фото с места утреннего ДТП в Беломорском округе.
Госкомитет Карелии по безопасности опубликовал фотографии с места страшной аварии, которая произошла сегодня утром в Беломорском округе.
Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 27 ноября на автодороге «Сумский Посад — Колежма». По предварительным данным, столкнулись автомобили Mitsubishi L200 и Renault Sandero. Сообщение об аварии поступило спасателям в 8:48.
На место происшествия выехали пожарные расчеты, сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи. Спасатели провели работы по деблокированию пострадавших с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента и оказали первую медицинскую помощь.
В результате ДТП два человека погибли на месте. Еще один пострадавший в крайне тяжелом состоянии передан медикам. Позже стало известно, что он скончался в машине скорой помощи, когда его перевозили в больницу.
Обстоятельства случившегося выясняются.