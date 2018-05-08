Появились фото часовни, которую возводят в Карелии в память о погибших на Сямозере детях
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На сайте Петрозаводской и Карельской епархии появились фото с изображением часовни, которую возводят в Кудаме в память о 14 детях, погибших в июне 2016 года во время шторма на Сямозере.
"В настоящий момент возведены стены часовни, идет работа над куполом, в ближайшее время будут установлены окна", - сказано в сообщении епархии.
В часовне хотят разместить 14 именных икон по количеству погибших детей.
"Потолочную часть украсят изображения Ангелов", - отмечают в епархии.
Часовню планируется осветить в июне этого года, ко второй годовщине трагедии.
Напомним, 18 июня 2016 года 47 воспитанников лагеря ООО "Парк-отель "Сямозеро" в сопровождении четверых взрослых отправились в поход по озеру. Из-за усилившегося ветра и начавшегося шторма на озере образовались волны метровой высоты, в итоге каноэ с детьми перевернулись. Погибли 14 школьников.
Осенью 2017 года был объявлен всенародный сбор средств на строительство часовни вблизи деревни Кудама на берегу Сямозера в память о погибших воспитанниках лагеря.
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